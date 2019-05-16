Şehir polis kamerasına yakalanan akü hırsızları tutuklandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir yol firmasına ait iş makinelerinin akülerini çalan 3 kişi, şehir polis kameraları tarafından tespit edildi. Polis tarafından Manisa'da yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Balıkesir ile Dursunbey arasında devam eden duble yol çalışmalarını sürdüren firmaya ait iş makinelerinin aküleri geçtiğimiz haftalarda kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Dursunbey emniyetinin sürdürdüğü titiz çalışmaların ardından şehir polis kameralarına yakalandığı tespit edilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Manisa polisi ile ortak yürütülen operasyonda zanlılar Manisa'nin Soma ilçesinde polis tarafından yakalanarak, Dursunbey'e getirildi.

Dursunbey Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan S.K., N.K. ve M.D. daha sonra polis nezaretinde Dursunbey adliyesine sevk edildi. Buraya yapılan duruşmanın ardından S.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.K ve M.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.