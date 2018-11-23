22. kitap fuarı söyleşi ve panel ile devam etti

Kitap Fuarı etkinlikleri Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Dr.Öğr.Gör. Handan Bilici Altunkayalıer, Arş.Gör. Yasemin Bora, Arş.Gör. Mükerrem Kürüm “Antik Çağdan Günümüze Bartın'ın Kültürel Varlıkları: Bartın Arkeolojisi” konulu panel ve Yazar Hasan Yiğit “Milli Mücadele ve İstiklal Marşı” konulu söyleşisi ile devam etti.

Panele Yoğun İlgi

20 Kasım 2018 Salı Günü kapılarını kitapseverlere açan Kitap Fuarı söyleşiler ve imza günleri ile dolu dolu geçiyor. Fuarın üçüncü gününde Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Dr.Öğr.Gör. Handan Bilici Altunkayalıer, Arş.Gör. Yasemin Bora, Arş.Gör. Mükerrem Kürüm “Antik Çağdan Günümüze Bartın'ın Kültürel Varlıkları: Bartın Arkeolojisi” konulu panel gerçekleştirdi. Yoğun ilginin olduğu panel katılımcılarla karşılıklı soru cevap sohbet şeklinde sürerken paneli Batın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu' da izledi. Yaklaşık bir saat süren panelin sonunda ise Başkan Cemal Akın, Doç.Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Dr.Öğr.Gör. Handan Bilici Altunkayalıer, Arş.Gör. Yasemin Bora, Arş.Gör. Mükerrem Kürüm'e Kitap Fuarı'na vermiş oldukları destekler için plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Milli Mücadele Yılları Konuşuldu

Etkinlikler Saat 20.00'da ise Yazar Hasan Yiğit “Milli Mücadele ve İstiklal Marşı” konulu söyleşisi ile devam etti. Belediye Cep Sinemasında gerçekleşen söyleşiye Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu, Türk Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sezai Hangişi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Yazar Hasan Yiğit tarafından izleyicilere Milli Mücadele yılları ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Söyleşisinin ardından düzenlenen imza gününde Yazar Hasan Yiğit takipçileri ve kitapseverlerle bir araya geldi. Kitap Fuarı birbirinden değerli yazar-şair ve bilim insanlarının katıldığı söyleşi ve imza günü etkinlikleri ile Belediye Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor..

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Kitap Fuarı birbirinden değerli yazar-şair ve bilim insanlarının katıldığı söyleşi ve imza günü etkinlikleri ile Belediye Sosyal Tesisleri'nde devam ediyor. Cumhuriyet'in Aydınlık Yüzü Bartın'ın 22 yıldır süren Kitap Fuarı etkinliklerine tüm halkımız davetlidir” dedi.