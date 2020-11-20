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Batman'da 8 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan iki araçta yapılan aramada 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan iki araçta yapılan aramada 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hasankeyf kavşağında durdurulan iki araçta yapılan aramada 8 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

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