UMKE personellerine zorlu şartlarda eğitim

Batman'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 60 sağlık personeline olumsuz hava koşullarında hasta kurtarma ve taşıma eğitimi verildi.

Batman'da afet ve olağan dışı durumlarda sağlık personelinin yanıt verme kapasitesini geliştirmek ve etkin acil yardım hizmeti sunmak amacıyla afet birimi tarafından UMKE personeline yönelik geliştirme eğitimleri düzenlendi. 60 personelin katılımıyla Yeşilöz köyü mevkiinde AFAD işbirliği ile düzenlenen eğitimde, olumsuz doğa koşullarında hasta taşıma, ilk müdahale, yaralı arama, kurtarma ve yürüyüş teknikleri eğitimi verildi.