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Bayburt kayıp masallarını arıyor

Türk masal geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Bayburt’ta masal derleme çalışması gerçekleştirilecek.

Türk masal geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Bayburt'ta masal derleme çalışması gerçekleştirilecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türk Masal Külliyatı” projesi ile halk kültürü araştırmacıları bugüne kadar 38 ilde 278 masal derledi. Bu kapsamda Dede Korkut hikayelerinin dilden dile dolaştığı Bayburt'ta da masal derleme çalışmaları gerçekleştirilecek. Unutulmaya yüz tutmuş ya da bilinmeyen masalların kayıt altına alınarak yok olmasını engelleyecek proje Bayburt'un sözlü kültür birikimini koruma altına alacak olması bakımından da büyük önem arz ediyor.


Bayburt'ta gerçekleştirilecek derleme çalışmalarına 15 Haziran ile 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde kurulacak Türk Masal Külliyatı Çalışma Masası ile iletişime geçerek isteyen herkes katkı sağlayabilecek. Derleme çalışmaları için oluşturulan çalışma masasına ayrıca 0458 211 25 66 ile 0555 809 71 72 numaralı hatlardan da ulaşılabilecek.

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