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Çek Cumhuriyetinden gelen turistler Bayburt'u gezdi

Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla yürütülen turizm tanıtım faaliyetleri kapsamında Bayburt’a gelen turist kafilelerinin sayısı artmaya başladı.

Bayburt Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kanalıyla yürütülen turizm tanıtım faaliyetleri kapsamında Bayburt'a gelen turist kafilelerinin sayısı artmaya başladı. Çek Cumhuriyetinden gelen turistler Bayburt'u gezdi.


Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan huzur şehri Bayburt sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel miras ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma yolunda ilerliyor.


Bu kapsamda Çek Cumhuriyeti'nden gelen 45 kişilik turist kafilesi Bayburt'un tarihi mekanlarını dolaştı. Kafileye İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu da eşlik etti. Başta Bayburt Kalesi olmak üzere, Taşhan, Kırkçeşmeler, Yıldız Pasajı ve Saathane Meydanı gibi yerleri ziyaret eden turist kafilesi sıcakkanlı ve misafirperver yaklaşımlarından memnun oldukları Bayburt halkına teşekkür etti.


Turizm alanında hayata geçirilen projelerle Bayburt'a gelecek turist sayısında önemli artış bekleniyor.

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