7 ay önce yıkılan Edebali Cami hayırseverlerin yardımını bekliyor

Bilecik'te, alt yapı sorunları ve depreme dayanıksız olduğu için 7 ay önce yıkılan Edebali Camii yeni inşaat çalışmaları için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

İsmetpaşa mahallesinde 1966 yılında yapılan cami, alt yapı sorunları ve depreme dayanıksız olduğu için yıkılmıştı. Yıkılan yer yaklaşık 7 aydır boş bir alan olarak beklerken, yeni yapılacak caminin projesinin hazırlandığı öğrenildi. Eskiden 450 kişi kapasiteli cami 600 kişi kapasiteli olarak yeniden aynı isimde inşa edilecek. Tepebaşı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı tarafından hayırseverlerin yardımlarının toplanıldığı ve caminin inşaatına en kısa başlanılacağı öğrenildi.

Öte yandan caminin bu kadar süre uzamasının sebebinin ilde aynı ayda bir kaç cami inşaatının devam ettiği ve caminin yanında bulunan binayı alarak kapasitenin daha da artırılması planlandığı bu olayında maliyetinin yüksek olduğu için vazgeçildiği öğrenildi. Camiye yardım yapmak hayırseverlerin, derneğin Bilecik Kuveyt Türk Şubesi'ndeki TR95 0020 5000 0946 1139 2000 01 nolu iban numarasına yardımda bulanabilecekleri belirtildi.