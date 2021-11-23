Bilecik Belediyesinden eğitime tam destek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ev sahipliğinde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçecek özel okul için protokol imzalandı.

Tarihi belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Semih Şahin, özel okulun Genel Müdürü Hakan Yılmaz, kurucu müdürü Zafer Bozkurt, Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Sema İnci, iş insanı Recep Dindar ve Engin Dindar yer aldı. İlkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi olmak üzere 3 farklı alanda eğitim verecek kurum önümüzdeki 2022-2023 yılı eğitim-öğretim dönemi itibariyle eğitim hayatına ‘merhaba' diyecek. Protokolünün imzalanmasının ardından taraflar birbirlerini tebrik ederken, seçim öncesi vaatlerinden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Semih Şahin, açılacak eğitim kurumunun kente hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.