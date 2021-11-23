Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Esere göleti turizme açılıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Orman Bölge Müdürlüğüne ait Esere göletinde mesire yeri yaparak turizme açabilmek için bir heyet ile yol çalışmalarını incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Tekin “Yeşillikler arasında gizlenmiş bu doğa harikası göletimizi turizme açmanın heyecanını yaşıyoruz. Pazaryeri ilçemize yeni bir mesire alanı kazandırmak, bu güzellikleri herkesin görmesi için çalışmalarımıza başladık. Beşikli Mahalle Muhtarımız Mehmet Keleş, Yeni Mahalle Muhtarımız Kadir Mete ile birlikte yol çalışmalarını inceledik. Desteklerinden dolayı Bilecik Özel İdare Müdürlüğü ve İl Genel Meclis Başkanımız Osman Yılmaz, İl Genel Sekreterimiz Seda Bayrakçı' ya ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.