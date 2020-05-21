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Köy yollarında BSK kaplama çalışması

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından bazı köy yollarında gerçekleştirilen plentmiks temel çalışmasının ardından kaplama çalışmalarına başlandı.


Bilecik İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz hafta plentmiks temel çalışması başlayan Kızıldamlar köyü yolunda bir sonraki aşama olan BSK kaplama çalışmalarına geçildi. 5 kilometrelik güzergahın kaplama imalatlarının bir an öncesi tamamlanması hedefleniyor.


Ayrıca Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede köyü yolunda çalışmalar devam ederken, asfalt öncesi yol altyapı güçlendirme çalışmaları yapıldı. Böylece köy yollarının taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

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