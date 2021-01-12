İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklerden anlamlı mesaj, "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim"

Bilecik’te minik öğrenciler büyüklerine anlamlı bir mesaj vererek, "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim" dediler.

Bilecik'te minik öğrenciler büyüklerine anlamlı bir mesaj vererek, "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim" dediler.


Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerin Korona virüs (Covit-19) salgını sürecinde dışarı çıkamadıklarından dolayı sıkılmalarına karşı uzaktan eğitimini bu sefer okul bahçesinde buluşarak, yüz yüze yaptılar. Okul bahçesinde sosyal mesafe kuralı uygun şekilde öğretmenleri ile bir araya gelen öğrenciler, uçurtma uçurarak, okul duvarlarına boyama baskılar yaptılar. Hep bir arada eğlenmeyi özleyen çocuklar bir de büyüklere "Kurallara uyalım yüz yüze eğitime geçelim" diyerek, anlamlı bir mesaj verdiler.


Etkinlik sonunda çocuklara hikaye kitabı verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.