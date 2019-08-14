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Kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, ambulans helikopterle kurtarıldı

Bingöl’de atla giderken kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından ambulans helikopterle kurtarıldı.

Bingöl'de atla giderken kayalıktan yuvarlanan yaşlı adam, UMKE ekipleri tarafından ambulans helikopterle kurtarıldı.


Olay, Genç ilçesine bağlı Sarmakaya köyü Afşin yaylasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, at üstünde 3 bin rakımlı afşin yaylasına giden Mehmet Ali Yıldırım (62), dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine köye İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulans helikopter istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans helikoptere ulaştırılan yaşlı adam Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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