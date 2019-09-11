İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafikte bebeği kucağında dilenen kadın, il dışına gönderildi

Bingöl’de kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da dilenen kadın il dışına gönderildi.

Bingöl'de kucağında bebeğiyle trafiğin yoğun olduğu güzergah da dilenen kadın il dışına gönderildi.


Bingöl-Elazığ Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda bulunan trafik ışıklarında kucağında bebekle dilenen kadın dikkat çekti. Hem kendi hem de kucağındaki bebeğin canını tehlikeye atan kadın, trafik ışıklarında duran araçlardan tek tek para dilendi.


Bu olayın gündeme gelmesinin ardından Bingöl Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kadının yakalanması için çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince yakalanan kadın, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 153 lira idari para cezası kesilerek il dışına gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.