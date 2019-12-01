İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te uyuşturucu ve sigara operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde 8 bin 700 paket kaçak sigara ve Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 3 kilo 208,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araçların içerisinde bulunan S.T., İ.C. ve M.S.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.