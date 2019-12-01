Bitlis'te uyuşturucu ve sigara operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde 8 bin 700 paket kaçak sigara ve Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 3 kilo 208,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araçların içerisinde bulunan S.T., İ.C. ve M.S.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.