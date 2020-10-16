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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyü, Burdur Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 10.00'da karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyün demir bariyerle kapatılan giriş ve çıkışları jandarma ekiplerinin kontrolü altına alındı.

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