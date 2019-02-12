Anneye ağlatan veda

Bursa'da aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Bursa İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Feride Savaşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Savaşoğlu'nun kızı Merve'nin, tabuta sarılarak, “Allah'a emanet ol meleğim. İçin rahat olsun, senin için yaşacağım” sözleri herkesi duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 2 çocuk annesi Savaşoğlu (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Feride Savaşoğlu'nun cenazesi bugün saat 13:30'da helallik alınması için Acemler'de bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü binası önüne getirildi. 2005 yılından bu yana İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan Savaşoğlu, arkadaşlarıyla son kez buluştu. Mesai arkadaşlarının göz yaşı döktüğü törende hayatını kaybeden kadının kızı Merve Savaşoğlu, tabuta sarılarak, “Allah'a emanet ol meleğim. İçin rahat olsun, senin için yaşacağım” dedi. Genç kızın bu sözleri törene katılanları duygulandırdı.

Karaciğeri umut oldu

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise, “Elîm bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Feride Savaşoğlu'nu ebedî istirahatgâhına uğurluyoruz. Kendisi bizim değerli bir mesai arkadaşımızdı. Güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanmıştı. Trafik kazasının akabinde hastanemizde gereken her türlü müdahale yapılmasına rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Yardımseverliği ile tanınan arkadaşımızın vefatı bir cana umut oldu. Ailesinin onanıyla alınan karaciğeri İzmir'den gelen acil çağrı ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi” dedi.

Feride Savaşaoğlu, Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kestel'in Osmaniye köyüne defnedilecek.