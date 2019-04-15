CHP Osmangazi'den Dündar'a hayırlı olsun ziyareti

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular ve Osmangazi Belediyesi CHP meclis üyeleri, üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Mustafa Dündar'ı ziyaret ederek yeni dönem için başarı diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunan konuklarına tek tek teşekkür etti. Seçim döneminde hoşgörü ve saygı çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, bu birlik ve beraberliği yeni dönemde de sürdürmek istediklerini söyledi. Yeni dönemde hep birlikte Osmangazi'ye en iyi şekilde hizmet etmek adına çalışacaklarına vurgu yapan Dündar, “Bizim için en önemli mesele, ilçemizi, kentimizi ve vatandaşlarımızın yaşamını güzelleştirecek hizmetleri hayata geçirmektir. Osmangazi demek, Bursa demek. Merkez ilçe olduğumuz için Osmangazi'de yapılanlar doğrudan Bursalıları ilgilendiriyor. Türkiye'nin gurur kaynağı olan projeler yapıyoruz. Hizmetlerimiz diğer ülkelere örnek oluyor. Şimdi sıra çıtayı daha yukarı çıkarmakta. Bunu da birlik olup birlikte çalışarak yapacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Metin Akyolcular da, Osmangazi ve Bursa için her türlü güzel hizmette Başkan Dündar'ın yanında olduklarını söyledi.

Başkan Dündar, ziyaret sonunda Osmangazi Belediyesi'nin yeni dönemdeki projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketini göstererek proje hakkında bilgiler verdi.