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Gemlik'e yağmur gibi hizmet yağıyor

Gemlik Belediyesi içinde 6 hizmet odasının bulunduğu ve 6 mahallenin faydalanacağı aile sağlık merkezinin açılışını yaptı.


Gemlik'i daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için ulaşımdan altyapıya, tarihi ve kültürel mirastan çevreye kadar her alanda önemli projeleri ilçeye kazandıran Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, diğer taraftan da mahallelerde vatandaşlarını yaşamını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyor.


Bu kapsamda ilçe sakinlerini sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaştırma hedefiyle çalışmalarını yürüten Gemlik Belediyesi, 6 mahalleye birden hizmet verecek Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


Açılışta konuşan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ‘Bir taraftan Gemlik'e yağmur yağarken diğer taraftan da hizmet yağıyor. 2018 yılına girerken her hafta bir açılış yapacağız demiştik. Çok şükür o sözümüzü tuttuk. 2019 yılına geçtik her hafta açılışlarımız devam ediyor. Bugün 6 mahallemizin hizmet alacağı Şifa Hatun Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Sağlık ocağımız eski bir itfaiye binasında hizmet veriyordu ama yeterli değildi. Yeni sağlık ocağımız ise konforlu, asansörlü ve 6 mahallenin tam merkezinde insanların rahatça ulaşabileceği ve sivil mimari özelliklerini taşıyan estetik bina Gemlik'e hayırlı olsun' dedi

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