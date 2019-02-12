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Nilüfer GESK satrançta da şampiyon

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası’ndan başarıyla döndü.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.


Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, Antalya'da 481 sporcunun iştirakiyle yapıldı. Şampiyonada Bursa'yı temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer GESK) farklı kategorilerde dereceler elde etti. Genel klasman, kadın, genç ve yıldız kategorilerinde düzenlenen şampiyona çekişmeli geçti. Nilüfer GESK'in başarılı sporcusu Oğuzhan Sevim, 37 sporcunun katıldığı yıldızlar kategorisinde yedi maçı da alarak şampiyon oldu.


Şampiyonada, 49 sporcunun katıldığı Gençler kategorisinde de Muhammet Balcı beşinci, Furkan Deymez 18'inci oldu. Takım müsabakalarında da mücadele eden Nilüfer GESK, şampiyonayı bir puan farkla dördüncü olarak tamamladı.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şampiyonada Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları kutladı.

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