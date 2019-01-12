(ÖZEL) 18 yıldır yer yatağına mahkum

Bursa'da eşlerin arasındaki kan uyuşmazlığı sebebiyle dünyaya spastik engelli olarak gelen Damla, 18 yıldır 2 metrekarelik yatakta hayatını sürdürüyor. Konuşamayan ve hareket edemeyen genç kızı annesi bebek gibi biberonla besliyor. 18 yaşındaki genç kızı kucağında hastaneye götürmek zorunda kaldığını anlatan anne Sevilay Erdemci, "Kızım kucağıma aldığımda kuş gibi çırpınıyor. Benim için değil ne olur kızım için yardım edin" diye gözyaşı döküyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde biri doğuştan engelli 3 çocuğuyla yaşayan Sevilay Erdemci'nin dramı yürekleri burkuyor. En küçük çocuğuna 4 aylık hamile iken eşi tarafından terk edilen talihsiz kadın, kızının engelli maaşıyla 3 çocuğunu büyütmeye çalışıyor. Anne ve babasının arasındaki kan uyuşmazlığı sebebiyle spastik engelli olarak doğan Damla Erdemci, 18 yıldır 2 metrekarelik yatakta yaşıyor. Konuşamadığı gibi hiç bir hareketi yapamayan genç kızı annesi bebekler gibi biberonla besliyor. Elleri ve ayaklarını hareket ettiremeyen Damla, sadece kardeşlerinin onu öpmesine gülümsüyor. Ayın bazı günlerinde annesi tarafından doktora götürülen genç kız, en zor anlarını da bu zamanlarda yaşıyor. Kendini bilmediği için annesinin kucağında kuş gibi çırpınan genç kızı tutabilmek için anne Sevilay Erdemci büyük çaba sarf ediyor.

18 yaşındaki Damla'nın engelli maaşıyla geçinen anne ve çocuklarına mahalledeki komşuları yardım ediyor. İki gözünün yaşı hiç dinmeyen talihsiz kadın, "Babaları zoru görünce bizi bırakıp kaçtı. Ben babaları gibi olmayacağım. Allah'ım ömür verdiği müddetçe kızlarımın başındayım. Kendim için istemiyorum. Engelli kızım 18 yaşına girdi, 18 yıldır bir doğum günü pastası bile alamadım. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, ne olur bize sahip çık, yardım et" diyerek gözyaşı döktü.

18 yıldır yer yatağına mahkum hayat süren kızı Damla Erdemci'yi "Benim gözümün nuru" diyerek seven acılı anne, kızının bir tek kardeşleri onu öptüğünde gülümsediğini söyledi.