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(Özel) Cami şadırvanından patileriyle su içen kedi görenlerin ilgi odağı oldu

Bursa’nın tarihi Setbaşı Camii şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak kedisi, görenlerin ilgi odağı oluyor.

Bursa'nın tarihi Setbaşı Camii şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak kedisi, görenlerin ilgi odağı oluyor. Patileriyle taşıdığı suyla, susuzluğunu gideren kedi izlemeye doyumsuz bir görüntü oluşturdu.


16. yüzyılda yapılan Setbaşı Camii çevresinde pek çok sokak kedisi yaşıyor. Cami cemaati tarafından beslenen, sokak kedileri abdest almak için şadırvana gelenlerin açık bıraktığı musluktan patileriyle su içiyor. Sokak kedileri kana kana susuzluğunu giderken, insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Cami cemaatinin sokakta yaşayan kediler için bıraktığı su kabı yerine patileriyle akan musluktan su içmeyi tercih eden kedi, cemaat tarafından çoğu zaman salamla, sosisle besleniyor.

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