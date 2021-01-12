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Patika Derneği'nden Tıp Fakültesi öğrencilerine büyük destek

Son 2 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencilerine burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği (Patika-Der), 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde de burs desteğine devam etme kararı aldı.

Son 2 yıldır Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencilerine burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplumsal İyilik Kampanyaları Derneği (Patika-Der), 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde de burs desteğine devam etme kararı aldı.


Patika-Der Başkanı ve BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Okan Aydın, faaliyetlerini detaylarıyla anlatmak ve alınan kararı iletmek maksadıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ziyaret etti. Ziyarette aynı zamanda bağış protokolü de imzalandı. Protokol kapsamında Patika-Der, Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilmesi için 100 bin TL'yi Üniversite Vakfı'na bağışlayacak. Protokol imza töreninde Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper de hazır bulundu.

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