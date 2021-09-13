Taş Mektep için kültürel işbirliği protokolü

Tirilye'de yıllarca eğitim yuvası olarak hizmet veren Taş Mektep, 30 yıl sonra yeniden kimliğine özgü bir şekilde yaşatılacak.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Taş Mektep'in müze olarak Mudanya'ya kazandırılmasının yanı sıra eğitim konusunda da önemli bir işbirliği yapılması için adım atıldı. İtalya Lecce Salento Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rossita D'Amora, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Özkan, kültürel etkinliklere dâir yapılacak protokol öncesi Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile bir araya geldi. Toplantıya Mudanya Belediyesi'nin Danışma Kurulu üyeleri ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı Mithat Kırayoğlu, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ve Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin de katıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Lecce Salento Üniversitesi'nden gelen kültürel işbirliği teklifini önemli gördüklerini belirtirken, “Taş Mektep tam da hayâl ettiğimiz gibi, dünyaca tanınan bir kültür merkezi olarak geleceğe taşınacak. Hayallerimizi diri tutarak, yeşille mavinin buluştuğu, tarihi ve kültürüyle yaşayan bu güzel kenti geleceğe hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.