Uludağ üniversitesi'nin acı kaybı

Zaim Alpaslan Acar vefat etti.

Kalp krizinden vefat eden Dr. Zaim Alpaslan Acar için yarın (çarşamba) saat 11:00'de Uludağ Üniversitesinde tören düzenleneceği bildirildi. Rektör Ahmet Saim Kılavuz, Dr. Zaim Alpaslan'ın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Zaim Alpaslan Acar'ı ânî bir kalp krizi sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve akademik camiamıza sabırlar diliyorum. Zaim hocamız için yarın saat 11'de fakülte önünde tören düzenleyeceğiz. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.