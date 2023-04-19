Bayramda kolonya kullanımına dikkat

Bayramların olmazsa olmaz ikramı kolonyalar da raf ve tezgâhlardaki yerini alırken, uzmanlar bayramda sıkça tüketilen kolonya kullanımına karşı uyardı. Merdiven altı ve sahte üretim kolonyaların insan sağlığına vereceği zarara dikkat çekti.

Golonya Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun, kolonya seçiminde tüketicilerin son derece dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bayramın öncesinde artan alışveriş trafiğine dikkat çeken Ali İlker Tosun, vatandaşları işporta tezgahlarında satılan kolonyaları almamaları konusunda uyardı.

Kolonya ve diğer kozmetik ürünleri satın alırken, vatandaşların bilinen markaları ve sürekli alışveriş ettikleri güvenilir merkezleri tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Tosun, "Özellikle bayramların yaklaştığı günleri fırsat bilip, piyasaya kalitesiz ürünleri süren bayram fırsatçılarına vatandaşlarımız dikkat etmelidir. Uygun fiyatlarından dolayı cazip gibi görünen bu ürünler insan sağlığını ciddi anlamda etkileyebiliyor. “Biz formüllerimizde “temiz kozmetik” ilkemizi özenle koruyoruz. Bu nedenle zararlı kimyasallardan, düşük kaliteli hammaddelerden uzak duruyoruz. Ayrıca etil alkol yerine metil alkol kullanımı söz konusu ise, bu en büyük risk olup insan sağlığına ciddi zararlar verebiliyor” ifadelerini kullandı.