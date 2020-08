Osmancık'ta “bayram kınası” geleneği yaşatılıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş asırlık “bayram kınası” geleneği yaşatılıyor.

İlçede her bayram öncesi ellere kına yakma geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Günümüzde az sayıda kişi tarafından yaşatılan bayram öncesi kına yakma geleneğini torunlarına aktaran Gülsüm Kısaç, her bayram olduğu gibi bu bayramı da kınalı ellerle karşılayacaklarını ifade etti. Arefe günü torunlarının ellerine kına yakan ve bu geleneği büyüklerinden öğrendiğini belirten Kısaç, “Ben çocukken büyük ninelerim her bayram öncesi ellerime kına yakardı. Çocukken ilçemde birçok ailede bu geleneği sürdürürdü. Zamanla unutulan ve çocukluk döneminde öğrendiğim bu geleneği bu zamana kadar kendimde ve çocuklarımda uyguladım. Şimdi ise bu bilgileri torunlarıma aktarmanın sevincini yaşıyorum. Benim gibi torunlarım da ellerine yakılan kınadan mutlu oluyor. Bu geleneğimizi aile olarak sürdürmeyi ve unutulmamasını istiyoruz” dedi.

Kınanın yapılış ve yakılış aşamasını da anlatan Kısaç, “Kına tozunu 1 çay kaşığı bal ve bir bardak demlenmiş çay ile karıyorum. Bal ve çay kınanın rengini daha güzel gösteriyor. Balın karıştırılmasının en önemli sebeplerinden biri de bayramımızın tatlı geçmesi anlamına geliyor. Hazırlanan karşımı arefe günü akşamı avuç içlerimize ve parmak uçlarımıza taşırmadan sürüyoruz. Genelde avuç içine daire şekli ve parmak uçlarının belli bir kısıma kadar kına yakılıyor. Bazen çiçek, bazen, kelebek ve benzeri şekillerde kınalar da yakıyoruz. Özellikle çiçek ve kelebek figürlü şekiller çocukların daha çok hoşuna gidiyor” diyerek kültürümüzün bir parçası olan bu geleneklerin yaşatılması gerektiğini belirtti.