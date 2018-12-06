Sungurlu'da servis araçları denetlendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde taşımalı eğitim servis araçları denetlendi.

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Taşımalı Eğitim Komisyon üyeleri ile taşımalı eğitim servis araçlarını denetledi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit başkanlığında, ilgili komisyon tarafından ilçenin Çankırı yolu güzergahı, Ankara yolu güzergahı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde taşımalı eğitim servis araçlarının denetimi yapıldı.

Denetim esnasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir taşıma hizmeti alabilmesi için 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarının denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceğini, kurallara uymayan öğrenci servis sürücüleri hakkında mevzuat gereği işlem yapılacağını belirtti.

Eryiğit, "Vatandaşlarımızın temel eğitim, ortaöğretim ve özel öğretim taşımasına ilişkin tespit ettikleri aksaklıkları 311 80 65 no'lu telefonumuza, sungurlu.meb.gov.tr web sitemiz ve facebook.com/SungurluMilliEgitim sosyal medya hesabımız aracılığı ile müdürlüğümüze bildirmesini rica ederiz" ifadelerini kullandı.