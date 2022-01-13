Zehra bebeğin bağış kampanyasında mutlu son

Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Musa Kalınsazlıoğlu ve Rabiya Kalınsazlıoğlu çiftinin SMA 2 tip hastsı küçük kızı Zehra Meva'nın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı.

Minik Zehra Meva'nın tedavisi için Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasında yüzde 100 seviyesine ulaşıldığı bilgisi geldi. Sevindirici gelişmeyi Kalınsazlıoğlu ailesi sosyal medya hesaplarından duyurarak artık bağış yapılmamasını istedi.

'Müjdeler olsun Mevacan ailem biz bugün yüzde 100 olduk' paylaşımı yapan aile, "Tedavim için gereken miktar toplandı. Sizlerin desteği, yardımıyla ve tabi ki müthiş mükemmel gönüllü ordusuyla başardık" ifadeleri kullanıldı.