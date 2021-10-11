Denizli'de kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmini üzerine uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Denizli bölge için günlük hava durumu tahmin raporuna göre, 12 Ekim 2021 sabah erken saatlerinde bölge genelinin parçalı çok bulutlu, hava sıcaklığının 3-5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken öğle saatlerin doğru havanın bekleniyor. Denizli'de meteorolojinin tahminlerine göre Salı ve Cuma günü yağmur yağışı bekleniyor. Gelen son verilere göre Denizli'nin çok sayıda ilçesinde yağış olacak. Denizli, Salı gününden itibaren güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Salı gününden itibaren Güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşeceği hafta ortasından itibaren Denizli genelinde yağış etkili olması beklenen yağış ilçelerinde de yağması bekleniyor. Pazartesi günü 28 dereceye çıkacak olan il genelinde Salı günü ise bazı noktalarda 24 derece olacak. Meteoroloji verilene göre Salı günü öğleye doğru ise kuvvetli yağış olacak, yağışlı sistem Cuma ve Cumartesi günüde etkili olması tahmin ediliyor. Meteorolojinin açıklamasına göre "Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına saatte 50-70 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.