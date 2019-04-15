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Denizli'de ‘kuzu göbeğine' büyük ilgi

Denizli’nin Kale ilçesinde damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen ve ‘kuzu göbeği’ diye adlandırılan mantar toplama sezonunun açılması ile vatandaşlar dağ, tepe demeden yollarla aşındırmaya başladı.

Denizli'nin Kale ilçesinde damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen ve ‘kuzu göbeği' diye adlandırılan mantar toplama sezonunun açılması ile vatandaşlar dağ, tepe demeden yollarla aşındırmaya başladı.


Kale ilçesinde kuzugöbeği döneminin başlamasıyla vatandaşlar mantarın yoğun olarak bulunduğu yerlere akın etmeye başladı. Kale ilçesi Esenkaya mahalle sakinleri de aile üyeleri ile birlikte dağ, bayır demeden her yerde kuzugöbeği toplamaya çıktı. Nadir rastlanan bir mantar türü olduğu için kilogram (kg) fiyatı yaklaşık 100 TL'den alıcı bulan mantarı toplayan vatandaşlar kuzu göbeğini çoğunlukla kendi tüketimleri için kullanırken, arta kalanı ise özel olarak talepte bulunan vatandaşlara satıyorlar.


Çevre halkı ile birlikte şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlarında son günlerde uğrak mekanı haline gelen Esenkaya mahallesinde mantarın en çok ise Deli Ahmet diye adlandırılan dere yatağı çevresinde bulunduğu öğrenildi. Lezzeti ve faydası öğrenildikten sonra artan rağbet üzerine kuzu göbeği için daha fazla vatandaş geldiğini ifade eden bölge halkı merkezden ve şehir dışından gelenler ile birlikte kuzugöbeği toplandığını söylediler.

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