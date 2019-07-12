Korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli'de yüksekten düşüp bir evin balkonundaki demir korkuluklara boğazından saplanan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1298 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bir kedinin acıyla bağırdığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğazından demir korkuluklara saplanan ve acı içinde kıvranan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kediyi titiz bir çalışma sonucu kurtararak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine teslim etti.