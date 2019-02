Pamukkale Belediyesi'nin turizm bölgesindeki mahallere yatırımı sürüyor

Göreve geldiği günden bu yana Pamukkale İlçesinin 68 mahallesinde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmayan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, halkla biraraya gelip, dertlerine derman olmaya devam ediyor. Başkan Gürlesin, eğitimden, sağlığa, güvenlikten, sosyal belediyeciliğe ilkleri başararak, Pamukkale ilçesinde büyük bir değişimi gerçekleştirdi. Göreve geldiği günden itibaren özellikle halkın içinde olmayı başaran Başkan Gürlesin, “Halkımızla el ele, gönül gönüle yürüyerek, her bir mahallemizde güzel projelere imza attık. Bu da bizim gururumuzdur” dedi. Sık sık mahalle ve esnaf ziyaretleri yapan Başkan Gürlesin, en son Akköy ve Develi Mahalleleri'ndendi.

“Akköy'ün girişinin sıcak asfaltını tamamladık”

Mahalle sakinleri ile birer birer selamlaşıp, sohbet eden Gürlesin, merkezden en uç mahalleye kadar üst yapıdan alt yapıya, sosyal tesislerden, çevre düzenlemelerine kadar her alanda geleceğe yönelik projeler gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, ilçenin turizm bölgesi içinde yer alan Akköy ve Develi Mahallelerine de önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Başkan Gürlesin, “Öncelikli olarak birçok merkez mahallelerde bile olmayan büyüklük ve güzellikte 1 milyon TL'lik yatırımla Akköy Kapalı Pazaryerini halkımızın hizmetine sunduk. Akköy'ün girişinin sıcak asfaltını tamamladık. Ardından da yol çizgileri ile bisiklet yolunun boyama çalışmalarını gerçekleştirdik. Akköy-Karahayıt arası 3 km'lik yolda asfaltlama çalışması, bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarımızı tamamlayarak, Akköy bisiklet yolu Karahayıt ile birleştirmiş olduk. Develi Mahallemizde yollarımızı asfaltladık. Yine 68 mahallemizin tamamında olduğu gibi Akköy ve Develi mahallelerimizde MOBESE kameralarıyla donattık. Okullarımızın eksikliklerini giderdik, gerekli onarımları yaptık. Yollarımızı asfalt çalışması, parke taş döşemesi yaptık. Biz, her mahallemizi önemsedik. Bizim için Pamukkale her bir noktasıyla değerli” diye konuştu.