Tatile çıkarken sosyal medya paylaşımlarına dikkat

Peki yaz sezonunda hırsızlıkların önüne geçmek için neler yapılmalı.

Tatil sezonunun yaklaşmasıyla, uzun süre evlerinden ayrı kalan vatandaşlar, yazlık beldelerde konaklarken evlerinin soyulduğunu haberini sık sık alıyor. Özellikle sosyal medyadan yapılan tatil paylaşımları hırsızları cezbediyor. İşte tüm bu hırsızlıkların önüne geçmek için pratik bazı önlemler almak gerekiyor. Güvenlik sistemleri konusunda Dünya genelinde önemli projelere imza atan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, hırsızlıkların önüne geçmek için tatilcilere önemli uyarılarda bulundu.

“Sosyal medyadan paylaşım yapmayın”

Öncelikle tüm kapı ve pencerelerin iyice kilitlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yavuz Aman, “Eve taktırılacak alarm sistemi ve kamera sistemleri güvenlik için olmazsa olmazlardandır. Alarm sistemi ile kamera sistemleri birbirini tamamlayan sistemlerdir. Ayrıca evde değerli eşyaları bulundurmamak lazım. Son yıllarda hayatımıza giren sosyal medyadan, hırsızların takipçileri hakkında fikir edinip hırsızlık yaptıkları tespit edildi. O yüzden sosyal medyadan mümkün olduğunca tatil paylaşımları yapmamak gerekir” dedi.

“Posta kutularında birikmiş evrak olmasın”

Kısa süreli tatile çıkacak olanlar içinde farklı önerilerde bulunan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “En eski metotlardan biri en az 1 lambayı açık bırakmaktır. Posta kutularında birikmiş posta olmamasına özen göstermek lazım. Evde değerli eşya varsa da kesinlikle yatak odasında saklanmamalı, çünkü hırsızların ilk baktıkları yer yatak odaları oluyor. Tüm bu olumsuzlukları yaşamamak için alarm sistemi ve kamera sisteminin taktırılmasını öneririz” diye konuştu.