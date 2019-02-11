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Diyarbakır'da kedi evi projesi devam ediyor

Diyarbakır’da Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin farklı noktalarına bıraktığı kedi evi projesi devam ediyor.

Diyarbakır'da Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerini gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin farklı noktalarına bıraktığı kedi evi projesi devam ediyor.


Sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini, Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde üstlenen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın kentin farklı noktalarına yerleştirdiği kedi evi projesi devam ediyor. Sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için yaptırılan kedi evlerinin bir adet Sur ilçesi Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi ve üç adet Yenişehir Seyrantepe TOKİ'ye bırakıldı. Gövdesi lambri ile OSB'den, çatısı ise hasır şıngıldan oluşan kedi evleri, şu ana kadar kentin 55 farklı noktalarına yerleştirildi. Üçlü ve tekli olmak üzere 80 çarpı 90 santimetre çapında ve 50 santimetre derinliğinde olan kedi evlerinden yıl içinde 100 adet daha kentin faklı adreslerine bırakılacağı kaydedildi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarına karşı farkındalığı artırmak amacıyla farklı alanlara yerleştirilen kedi evlerinin önüne mama ve mama kapları da bırakıldığı belirtildi.

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