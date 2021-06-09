Diyarbakır'da yeni fidanlık inşaatı devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şilbe TOKİ içinde yer alan fidan üretim merkezinin kapasitesinin ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine yeni bir üretim alanı inşa etme kararı aldı. İhtiyacı karşılamakta zorlanan 26 dekardan oluşan eski fidan üretim merkezinin yerine Kayapınar ilçesi sınırlarında yer alan Kent Ormanı karşısında 95 bin metrekare alanda yeni bitki üretim merkezi inşa edilecek. İnşa edilecek merkezde 45 bin metrekare depolama ve geliştirme alanı, 50 bin metre kare de üretim alanı olacak.1800 metrekarelik ana seranın kurulacağı alanda 5 bin metrekarelik 50 tünel yapılacak.

Bitki üretim merkezinde çalışmalar başladı

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeni fidan üretim merkezinde farklı tür ve renklerde yıllık 3 milyon 500 bin mevsimlik çiçek, 30 bin çalı ile 15 bin ağaç fidesi yetiştirerek elde edeceği tasarrufun belediyenin kasasında kalmasını sağlayacağı öğrenilirken, Büyükşehir Belediyesi, ekonomik anlamda tasarruf sağlayacağı yeni bitki üretim merkezinin birinci etap inşa çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 48 bin metreküp alanda kazı yaptı ve şuanda 27 bin metreküplük bölümde dolgu işlemlerini sürdürüyor.