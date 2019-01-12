HÜDA-Par yerel seçimlere katılmama kararı aldı

Şahin, partisinin il binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada, 31 Mart 2019 yerel seçimleri hakkında konuşan Şahin, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğunu kaydederek, daha etkili bir siyasetle yollarına devam edeceklerini belirtti. 2012 yılında kurulduktan sonra seçimlere katıldıklarını hatırlatan Şahin, “2012 yılında dürüst siyaset gerçek adalet şiarıyla siyaset sahnesine çıktık. Yasal teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde desteklediğimiz bağımsız adaylarla seçimlere katıldık. 24 haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm Türkiye'de seçimlere katıldık. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştu. Yaşadığımız seçim tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur. Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart 2019 yerel seçimlerine katılmama kararı almıştır” dedi.

“Herhangi bir partiyi destekleme kararımız mevcut değildir”

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, hiçbir şekilde herhangi bir partinin aleyhine veya lehine beyanlarının bulunmadığının altını çizen Şahin, şöyle konuştu:

“Bu kararımız ile birlikte hiçbir partinin ne karşısında ne de yanında olduğumuz şeklinde açık bir beyan olmadığı gibi satır aralarında da böyle bir mesaj söz konusu değildir. Herhangi bir partiyi destekleme şeklinde bir kararımız mevcut değildir. Resmi olarak doğrudan, ittifak şeklinde ne bizden ne de başka bir partiden gelen bir görüşme teklifi söz konusu değil. Onun ötesinde daha değişik konularda birtakım görüşmeler yapıldığını söyleyebiliriz. Bu karar seçimlere katılmama şeklindedir, bir boykot kararı değildir. Bu konuda herhangi bir boykot kararımız mevcut değildir. AK parti veya diğer partilerle herhangi bir görüşmemiz olmadı.”