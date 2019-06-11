İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer Çermik'te kütüphane açılışına katıldı

Feysel Taşçıer ilçe ziyaretleri çerçevesinde Çermik'e gelerek Aynalı İlk-Ortaokulu'ndaki kütüphane açılışına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ve şube müdürleri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer ve beraberindekiler Aynalı İlk-Ortaokulu'nu ziyaret ederek okula kazandırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Okul bünyesinde atıl durumda olan öğretmen lojmanlarının bakım ve onarımının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldığını dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, kütüphanenin tefrişatının ise İstanbullu Nermin Şahinoğlu adındaki hayırseverin sanatçı Manuş Baba adına yaptırdığını söyledi.

Aynalı İlk-Ortaokulu'ndaki kütüphane açılışından sonra kaymakamlık toplantı salonunda okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, 3 ay önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladığını, Diyarbakır Milli Eğitimde iyi bir tabloyla karşılaşmadığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır genelinde 23 bin öğretmen 500 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, “Maalesef Diyarbakır eğitim- öğretim açısından iyi bir durumda değil. Diyarbakır genelinde öğretmenlerin tembelliğini görüyoruz. Bir dönüşüm başlatmak zorundayız” dedi.

Doç. Dr. Taşçıer ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.