Nesli tehlike altında olan kara leylek tedavi altına alındı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki Kara Leylek, tedaviye alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki türlerden kara leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğüne bağlı Ergani şefliği ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere teslim alındı.

Kara leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.