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DTSO ve Üniversiteden uluslararası proje

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Düzce Üniversitesi tarafından uluslararası projenin tanıtımı yapıldı.


Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürütülen Erasmus+ programı kapsamındaki Mesleki eğitim öğrencileri, stajyerler ve öğrenciler için açık kaynak kodlu web dizaynı geliştirilmesi için E öğrenme platformu adlı projenin açılış toplantısı Topuk Yaylasında gerçekleştirildi.


Yunanistan, Romanya, Makedonya ve İspanya'dan gelen proje ortağı kurumların temsilcilerin katıldığı toplantı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin açılış konuşması ile başladı. Şahin, Düzce Üniversitesi ile sürdürülmekte olan işbirliklerinin bugüne kadar olan en üst seviyeye ulaştığını, üniversitesi ile birçok projede olduğu gibi bu projede de beraber olduklarını, Avrupa'dan ortaklarla da bir arada olmaktan çok memnun olduklarını belirterek başka projelerde de birlikte olmayı umduklarını söyledi.


Açılış toplantısında, Düzce Tanıtım filmi gösterildikten sonra, sırasıyla Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve proje ortağı diğer kurumların sunumları ile devam etti. Sunumlardan sonra, toplamda 3 yıl sürecek olan projenin değerlendirilmesi yapıldı ve teknik konular ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

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