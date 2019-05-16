Düzce'de ramazan sokağında ilahi rüzgarı

Düzce Belediyesi tarafından Anıtpark meydanında oluşturulan Ramazan Sokağı'nda 10'ncu günün konuğu ilahileriyle Umut Mürare oldu.

Ramazan Etkinlikleri kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Umut Mürare, birbirinden güzel eserleri Düzceliler için seslendirdi. Mürare, “Düzceli kardeşlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyor, şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum” dedi.

Düzce Belediyesi Ramazan Sokağı, Ramazan'ın ruhuna uygun pek çok etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her akşam düzenlenen konser veya söyleşiler de Ramazan Sokağı'na renk katıyor.