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İlaç alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı

100 karayolu yan yolda meydana gelen olayda bir kişi ilaç alamadığı iddiasıyla inşaat halindeki binaya çıktı.

Önce kendisini atacağını söyleyen şahıs daha sonra kendine zarar verdiği inşaattaki tuğlaları aşağı attı.


Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre epilepsi (sara) hastası olduğunu iddia eden Fırat G. isimli şahıs bir binanın 4. katına çıkarak ilaç alamadığı iddiasıyla kendisini aşağı atacağını iddia etti. Görgü tanıklarının haber vermesi ile olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Kendisini ikna etmek için binaya çıkan polislere tuğla fırlatan şahıs aşağı inmemekte kararlı olduğunu söyledi.


Şahsın yanına çıkan polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sırasında Fırat G., inşaatta bulunan tuğla parçaları ile kendine zarar verdi. Polisin ikna etmesi sonrasında çatıdan indirilen şahıs Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmeyince, Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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