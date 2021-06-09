Kavşak içinde dönmeye çalışırken otomobil çarptı

Kazada yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde D-655 Düzce-Akçakoca karayolu üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Irak uyruklu Buzeyfe Hamed Muhammed Al Dulaımı, 81 MA 0140 plakalı elektrikli bisiklet ile kavşak içinde geriye dönmeye çalışırken M.G.'in kullandığı 34 GF 0972 plakalı otomobil çarptı. Elektrikli bisikletten fırlayan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.