Rektör iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Nigar Demircan Çakar ve öğrenciler Rektörlükçe düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Düzce Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına; Rektör Çakar, Üniversite Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, daire başkanları, davetli personeller ve öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi Yabancı uyruklu öğrencisinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı, akşam ezanın okunması ile Üniversite yönetimi ve öğrenciler birlikte oruçlarını açtı. İftar yemeğinin ardından öğrencilerin masalarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere afiyet olsun dileklerinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Öğrencilerinin isteklerini de dinleyen Rektör, iftar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerin oruç tutmalarından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, mübarek ramazan ayında bir gün de olsa Üniversite öğrencileri ile iftar açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.