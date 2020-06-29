İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de iki katlı bir binanın çatısındaki yuvasından yere düşen yavru serçenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de iki katlı bir binanın çatısındaki yuvasından yere düşen yavru serçenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Düzce'de iki katlı bir binanın çatısındaki yuvasından yere düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri yeniden yuvasına koydu. Düzce Eski Film Platosu'nun olduğu bölgede zabıta ekipleri, yavru serçenin yuvasından yere düştüğünü görerek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru serçenin durumunun iyi olduğunu gördükten sonra bir kutunun içine koydu. Daha sonra itfaiye aracının merdivenlerine binen itfaiye personeli binanın çatısındaki serçe yuvasını buldu. Büyük bir duyarlılık gösteren itfaiye ekipleri yavru serçeyi büyük bir dikkatle yuvasına koydu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.