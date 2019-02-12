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Çocuk Hizmetleri'nde 2019 yılı projelendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlileri Edirne’ye gelerek 2018 yılında Çocuk Hizmetleri’ne yönelik yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlileri Edirne'ye gelerek 2018 yılında Çocuk Hizmetleri'ne yönelik yapılan çalışmalar hakkında değerlendirme yaptı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Bilir ve beraberindeki heyet Edirne'yi ziyaret etti. Ziyarette, Edirne'de 2018 yılında yapılan faaliyetler değerlendirilerek 2019 yılında Çocuk Hizmetlerine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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