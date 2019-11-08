Elazığ'da 'Merkezim Her Yerde' projesi

Elazığ'ın Palu ilçesinde öğrenciler, ‘Merkezim Her Yerde' projesi ile doyasıya eğlendi.

Elazığ Gençlik Merkezi, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için ‘Merkezim Her Yerde' projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Gençlik Merkezi ekipleri, uzak ilçelerde yaşayan gençlere faaliyet ve projelerini anlatmak için Palu'da bulunan öğrenciler ve gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler, badminton, golf, tenis ve okçuluk gibi spor faaliyetleriyle tanışarak ve oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi yetkilileri, “Proje kapsamında okul ziyaretlerinin tüm hızıyla devam ediyor. Burada Palu ilçesindeki ilkokullarda okuyan öğrencilere projenin amacını anlatarak, proje kapsamında öğrencilere sportif faaliyetler hakkında bilgi verdik. İlk defa sportif faaliyetlerle tanışan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık” dedi.

Güzel bir gün geçirdiklerini ve ilk kez bu kadar eğlendiklerini ifade eden öğrenciler ise, Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.