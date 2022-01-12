İhlas Haber Ajansı

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Polis tarafından suçüstü yapılan 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ’da bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Elazığ'da bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir işyerine ait depoya hırsızlık amaçlı şahısların girdiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, K.E. (34), Y.D. (31), F.M. (34) ve E.K.'ye (28) suçüstü yaptı.


Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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