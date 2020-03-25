Baharın müjdecisi kardelenler Munzur'u süsledi

Erzincan'da baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Munzur Dağlarının yamaçları süslemeye başladı.

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler, Munzur Dağlarını beyaza bürüdü. Munzur'da gezen çocuklar da bir yandan kardelen toplarken, bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar.