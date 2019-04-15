Erzincan 1. amatörde şampiyon Kemahspor oldu

Amatör Lig Finalinde Kemahspor, rakibi Tercan 17 Şubatsporu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve Ulalar Belediyespor ile BAL Baraj Maçı (play out) oynamaya hak kazandı.

Müsabakayı Erzincan bölgesi hakemleri, Ali Tuna (A Klasman Hakemi) Selim Erzurumlu (Bölgesel Hakem) Yusuf Kenan Çakmak (İl Hakemi) başarıyla yönetti. 3 kırmızı kartın çıktığı ve bir penaltının kaçtığı müsabaka izleyenlere keyifli bir 90 dakika yaşattı. Hakem ekibinin de zaman zaman gerginleşen ancak oynanan güzel futbola katkı sunması taraftarların beğenisini topladı.

Amatör Küme Maçları oynanan Kemahspor ve Tercanspor final mücadelesi ile tamamlandı. Oldukça sert geçen ve 3 kırmızı, 5 sarı kartın çıktığı mücadelede Tercansporu 2-1 mağlup eden Kemahspor kazandı.

Yarı final mücadelesinde Refahiyesporu mağlup eden Kemahspor ve Üzümlüsporu mağlup eden Tercanspor, Erzincan Merkez Stat da 1. Amatör küme lig şampiyonu olabilmek için mücadele verdiler.

Her iki takımda seyirci desteklerini arkalarına alarak başladıkları mücadelede ilk dakikalarında Kemahsporun daha atak oyunu gözlenirken Tercanspor ise kanatlardan kontra atakları tercih etti. Maçın 37. dakikasında Kemahsporun 9 numaralı oyuncusu ile bulduğu gol ile devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya toparlanmış gözüken Tercanspor 60. dakikada 11 numaralı oyuncusu ile bulduğu gol ile beraberliği yakaladı 1-1.

83. dakikada Kemahspor 7 numaralı oyuncusu ile bulduğu gol sonrası çıkan tartışmalarda hakeme itirazını sürdüren Tercanspordan 25 numaralı oyuncu doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kez 90. dakikada Kemahsporda golü atan 7 numaralı oyuncu rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın hakemi tarafından verilen 11 dakika uzatmanın son dakikasında 90+10 da Tercansporun bulduğu penaltıyı kurtaran Kemahspor kalecisi maçın adamı olurken, Tercanspor da 42 numaralı oyuncu yine itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. 11 dakika uzatma da başka gol olmayınca Kemahspor Tercanspor'u 2-1 mağlup ederek 2018-2019 1. Amatör küme lig şampiyonu oldu.

Maçtan sonra Kemah sporlu oyuncular, hocaları ve yöneticiler büyük bir sevgi yumağı oluşturarak şampiyonluğunu seyircileri ile birlikte kutladılar. Şampiyon olan Kemahspor'a madalya ve kupaları Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemah Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve 24 Erzincan Spor kulüp başkanı Ahmet Tanoğlu tarafından verildi.

Oynanan final mücadelesi sonrasında açıklama yapan Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan, “15 Ekim 2018 tarihinde başlayan birinci amatör küme gurup müsabakaları iki gurupta oynandı. Müsabakalar sonrasında çeyrek final ve yarı final mücadeleleri oynandı. Bugün de burada Kemah spor ile Tercan spor arasında oynanan final mücadelesini Kemah spor zorlu mücadele sonrasın da 2-1 kazanarak yaklaşık iki hafta sonra bölgesel amatör ligde ilimizi temsil eden Ulalar belediye gençlik spor kulübü ile bir baraj maçı oynamak suretiyle 2019 2020 futbol sezonun da bölgesel amatör ligde Erzincan ilimizi temsil edecek.

Bu iki hafta sonra oynanacak olan baraj maçı sonrasında 1. Amatör küme maçlarımızı tamamlamış olacağız. Alt liglerimizde ise U14 müsabakalarımız devam ediyor diyen Turan, Sezon bu guruplarda oynanan mücadelelerin tamamlanması ile sona erecek. Ben Buradan bugünkü maçı kazanan Kemah spor oyuncularını hocalarını ve yöneticilerini kutluyorum" dedi.

Kemahspor Kulüp Başkanı Nail Tarhan ise yaptığı açıklamasın da, “Yaklaşık 35 yıldır Kemah Spor'umuzun başkanlığını yürütüyorum. Takımımı 5 kez final oynattım. Fakat bu benim için daha özellikli oldu çok mutluyum. İnşallah Bölgesel ligde Erzincan İlimizi Kemah Spor olarak temsil ederiz. Kemah'ta stadımız tamamlanmadı büyük ihtimal maçlarımızı Erzincan'da oynarız” diye konuştu.

Kemahsporlu oyuncuları hocalarını ve yönetimini kutlayan Kemah Kaymakamı Ahmet Karaaslan ise yaptığı açıklamasın da, “Yaklaşık 8 aydır çocuklarımız mücadele ediyorlar. Bugün burada oldukça zor geçen final mücadelesinde Rakip Tercan sporu da mağlup ederek 1. Amatör küme de lig şampiyonu olduk. Kemah sporumuzla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.