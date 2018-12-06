Erzincan'a Damızlık Düve Üretim merkezi kuruluyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan'ın dört sivil toplum kuruluşu tarafından yapılacak olan Damızlık Düve Üretim Merkezi'nin kurulacağı araziyi ve İnşaat alanının gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay'ın birlikte gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında; “ Erzincan'ın dört önemli kamu nitelikli kuruluşu olan; Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği “damızlık hayvan üretimi” ve benzeri tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon A.Ş'yi kurdular.Tarım şehri Erzincan'ımızın kalkınması için önemli işler yapabileceğine inandığım bu birliktelik sivil topluma dayalı kalkınma anlayışı itibariyle de iyi bir örnek oldu. Şirket ortağı kuruluşlarımızın yöneticilerini kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Birlik Başkanı Yaşar Faruk Günay açıklamasında; “ Bu Damızlık Düve Üretim Merkezi'nin ilimize kazandırılmasında İdare çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.