İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'a Damızlık Düve Üretim merkezi kuruluyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan’ın dört sivil toplum kuruluşu tarafından yapılacak olan Damızlık Düve Üretim Merkezi’nin kurulacağı araziyi ve İnşaat alanının gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan'ın dört sivil toplum kuruluşu tarafından yapılacak olan Damızlık Düve Üretim Merkezi'nin kurulacağı araziyi ve İnşaat alanının gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay'ın birlikte gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında; “ Erzincan'ın dört önemli kamu nitelikli kuruluşu olan; Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği “damızlık hayvan üretimi” ve benzeri tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunmak üzere Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon A.Ş'yi kurdular.Tarım şehri Erzincan'ımızın kalkınması için önemli işler yapabileceğine inandığım bu birliktelik sivil topluma dayalı kalkınma anlayışı itibariyle de iyi bir örnek oldu. Şirket ortağı kuruluşlarımızın yöneticilerini kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.


Birlik Başkanı Yaşar Faruk Günay açıklamasında; “ Bu Damızlık Düve Üretim Merkezi'nin ilimize kazandırılmasında İdare çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.